SMO, Neyrab köyüne girdi
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SMO, Neyrab köyüne girdi

Suriye Milli Ordusu, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girdi.

20.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:46
SMO, Neyrab köyüne girdi

, 'in doğusundaki Neyrab köyüne girdi. Esad rejimi ve SMO arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.


Suriye'de İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO), saatlerinde askeri hareket başlattı. SMO köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı. SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışma sırasında SMO düzenlediği saldırılarda Esad rejimine ait 2 zırhlı ve bir askeri aracı vurdu. SMO, köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerlere girdi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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