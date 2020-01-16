SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü
Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.
16.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:15
Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.
Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından SMO'nun kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker hayatını kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İHA