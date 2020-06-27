- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma - SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Meranaz hattında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı.

- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma HALEP - Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Meranaz hattında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı. Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Meranaz hattında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı. Çatışmalarda orta ve ağır silahların kullanıldığı, çatışmalar sonucu en az 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Çatışmaların hala devam ettiği ifade edildi. Kaynak: İHA