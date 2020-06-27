SMO ile YPG/PKK arasında çatışma
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK ve Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri arasında çatışma yaşandı.
27.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:39
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK ve Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri arasında çatışma yaşandı.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin güneyinde, YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgelerindeki cephe hatlarında, gözle görülür askeri hareketlilik üzerine, SMO ve teröristler arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.
SMO tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, çatışmalarda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Kaynak: AA