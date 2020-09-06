SMO güçleri, Resulayn'da PKK/YPG'nin olası terör saldırısını engelledi
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SMO güçleri, Resulayn'da PKK/YPG'nin olası terör saldırısını engelledi

Suriye'nin Resulayn ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin gönderdiği bomba yüklü motosikleti ele geçirerek, olası bir terör saldırısını engelledi.

SMO güçleri, Resulayn'da PKK/YPG'nin olası terör saldırısını engelledi
06.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:21

Suriye'nin Resulayn ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin gönderdiği bomba yüklü motosikleti ele geçirerek, olası bir terör saldırısını engelledi.

Suriye'nin Resulayn ilçesinin merkezinde bulunan Berid Kavşağı yakınında Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçleri bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin eylem maksadıyla ilçeye gönderdiği bomba yüklü motosikleti ele geçirdi. SMO yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Rasulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef almak için bomba yüklü motosiklet gönderdiğini duyurdu. SMO, yapılan denetimler sonucu bomba yüklü motosikletin ele geçirildiğini ve sürücüsünün tutuklandığını aktardı. Ele geçirilen bomba yüklü motosikletin kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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