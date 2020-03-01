: SMO, Esad rejimine ait savaş uçağını düşürdü

01.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:56

Suriye Milli Ordusu, İdlib'in doğusunda Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü.

Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in doğusundaki Serakib kasabasında Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Düşürülen savaş uçağının Serakib çevresindeki köylere hava saldırısı hazırlığında olduğu belirtildi. Uçakta 2 pilotun olduğu öğrenilirken, durumları ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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