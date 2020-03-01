SMO, Esad rejimine ait savaş uçağını düşürdü
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SMO, Esad rejimine ait savaş uçağını düşürdü

Suriye Milli Ordusu, İdlib'in doğusunda Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü.

01.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:54
SMO, Esad rejimine ait savaş uçağını düşürdü

, 'in doğusunda Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü.


Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in doğusundaki Serakib kasabasında Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Düşürülen savaş uçağının Serakib çevresindeki köylere hava saldırısı hazırlığında olduğu belirtildi. Uçakta 2 pilotun olduğu öğrenilirken, durumları ile ilgili henüz bilgi verilmedi. - İDLİB

Kaynak: İHA

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