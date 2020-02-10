SMO, Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı
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SMO, Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine ait bir askeri aracı düzenlediği saldırı ile havaya uçurdu.

10.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:21
SMO, Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği (SMO), Esad rejimine ait bir askeri aracı düzenlediği saldırı ile havaya uçurdu.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, 'in güneyindeki Kefr Batikh bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı. - İDLİB

Kaynak: İHA
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