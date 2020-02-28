SMO, Esad rejimi mayınlarını imha etti

28.02.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:21

Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi tarafından İdlib'in doğusundaki Serakib çevresinde tuzaklanan mayınları imha etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çalışmaların ardından İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinin çevresindeki Cubas köyünü el geçirdi. SMO birlikleri, Esad rejimi tarafından Cubas köyüne tuzaklanan mayınları imha etti. - İDLİB

Kaynak: İHA