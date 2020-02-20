SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor
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SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor

Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girmesinin ardından ilerleyişini sürdürüyor.

20.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:24
SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor

'in doğusundaki Neyrab köyüne girmesinin ardından ilerleyişini sürdürüyor.


Suriye Milli Ordusu'nun saatlerinde İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde başlattığı harekat sonrası SMO ile rejim güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, SMO'nun Neyrab köyündeki ilerleyişi sürüyor. - İDLİB

Kaynak: İHA
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