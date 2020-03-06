SMO'dan Bayraktar'a övgü, Türkiye'ye teşekkür

06.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:30

İDLİB (İHA) – Suriye Milli Ordusu (SMO) Komutanı, "Biz Türk ordusu, Türk hükumetinden ve 'Bayraktar' desteğinden memnunuz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.



"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimleri bombardımana tutan Esad rejimine, Suriye Milli Ordusu (SMO) Komutanından cevap geldi.



SMO Komutanı, "Zalim Esad rejimi ve Rusya son günlerde sivil yerleşim yerlerini hedef gözetmeksizin hava saldırısında bulunuyor, dün sabah saatlerinde Maaret Misrin kasabasında bulunan tavuk çiftliğine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucu 17 sivil vatandaş hayatını kaybetti, biz de bu saldırıya hemen karşılık verdik. Biz Türk ordusu, Türk hükumetinden ve 'Bayraktar' desteğinden ayrıca memnunuz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - İDLİB

Kaynak: İHA