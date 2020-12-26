SMO, Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu
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SMO, Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

26.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:46

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), başlattığı askeri operasyon kapsamında Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), başlattığı askeri operasyon kapsamında Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), geçtiğimiz günlerde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa beldesini kurtarmak için başlattığı askeri operasyon devam ediyor. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, SMO terör örgütünün Ayn İsa'daki mevzilerine top atışı yaptı. Saldırı sonrası terör örgütünün mevzilerinden dumanların yükseldiği görüldü.

-İHA-

SMO, Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:50:43. #1.15#
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