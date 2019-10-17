SMO askerleri Telabyad'a çoşkuyla uğurlandı

SMO askerleri Telabyad'a çoşkuyla uğurlandı

SMO askerleri Telabyad'a çoşkuyla uğurlandıŞANLIURFA - Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad'a gitti.

17.10.2019 21:07
SMO askerleri Telabyad'a çoşkuyla uğurlandı

SMO askerleri Telabyad'a çoşkuyla uğurlandı

ŞANLIURFA - Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad'a gitti.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu güne girildi. Harekatın 5'inci gününden meskun mahal çatışmalarının ardından Telabyad terör örgüttü PYD/YPG'den alınmıştı. Terörden alınan ilçe merkezinin güney tarafına sevkiyatlar sürüyor. Ele geçirilen bölgelere Suriye Milli Ordusuna ait askerler yerleştiriliyor. Bu kapsamda SMO askerleri arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak konvoy halinde Telabyad'a gitti.

Kaynak: İHA
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