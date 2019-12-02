SMMMO'da e-uygulamaları semineri

02.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:53

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) 'e-uygulamaları ve Defter Beyan Sistemi' semineri düzenlendi.



Odada düzenlenen seminere VANESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras ve SMMMO üyeleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu seminerde açılış konuşmasını yapan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza e-dönüşümlerin girdiğini ifade ederek, "Hayatın birçok alanında bundan böyle e-dönüşümlerle işlemleri sürdüreceğiz. Esnaflarımıza doğru bilgileri aktarmak adına e-dönüşümlerle ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti kalmamasını umut ediyorum. Bizler esnafımızı doğru bilgilendirmek istiyoruz. Bu işi Van TSO ve VANESOB ile birlikte yapmak istiyoruz. Bizim amacımız bu e-dönüşümlerle ilgili esnafımızla, tüccarımızla bu süreci iyi götürmektir. Ben bu anlamda bu eğitimin başarılı geçmesini diliyorum" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından program, İstanbul SMMMO Eğitim Müdürü İnci Şalcı, 'e-uygulamalar ve Defter Beyan Sistemi' konusunda katılımcılara seminer vermesi ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA