SMMMO Başkanı Erdal: "Meslek camiamız ve mükellefler için önlem alınması gerekiyor"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SMMMO Başkanı Erdal: "Meslek camiamız ve mükellefler için önlem alınması gerekiyor" - Haber
Konya, Güncel

SMMMO Başkanı Erdal: "Meslek camiamız ve mükellefler için önlem alınması gerekiyor"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, korona virüsü salgını sebebiyle kamusal yükümlülükler başta olmak üzere beyan ve bildirimlerin belli bir süre ertelenmesi gerektiğini söyledi.

17.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:59
SMMMO Başkanı Erdal:

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, korona virüsü salgını sebebiyle kamusal yükümlülükler başta olmak üzere beyan ve bildirimlerin belli bir süre ertelenmesi gerektiğini söyledi.


Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, korona virüsü salgını sebebiyle gündelik yaşamın durma noktasına geldiğini belirterek, bu doğrultu da işletmelerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Erdal, "Bu kapsamda GEKAP, Konaklama Vergisi gibi yeni getirilen kamusal yükümlülükler başta olmak üzere beyan ve bildirimlerin belli bir süre ertelenmesi gerekmektedir. Bugün Gelir Vergisi'nin 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar ertelendiği duyuruldu. Fakat yalnızca Gelir Vergisi bazlı değil diğer beyan ve bildirimler de belirli bir süre ertelenmelidir" şeklinde konuştu.


"Meslektaşlarımız ve mükellefleri için önlem alınmasını istiyoruz"


Türkiye'de yaşanmakta olan korona virüsü salgını nedeni ile mali müşavirlerin ve müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için bazı önlemler alınması gerektiğini belirten Başkan Abdil Erdal, "Bilindiği üzere vergi mükelleflerinin defterleri genel de muhasebe bürolarında tutulmaktadır. Defter kayıtlarına esas olan evraklar ise müşterinin kendisi, elemanı veya büro çalışanlarımızca toplanarak ofislere getirilmektedir. On binlerce evrak elden ele dolaşmakta olup, bu evrakları taşıyanlar, kayıt yapanlar virüs tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu doğrultu da acil eylem planı olarak, Mart-Nisan 2020 aylarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına (Maliye, SSK, Ticaret Sicili vb.) beyanname, bildirim, bildirge ve raporların verilmesinin ileri bir tarihe ertelenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere diğer kurumlarca yapılan veya yapılacak vergi ve diğer incelemelerin durdurulması, Bu süreç de tahsilat sıkıntısı yaşayacak meslek mensuplarımızı vergi dairelerine ve SGK'ya olan takipteki borçların veya vadesi yaklaşan borçların ileri bir tarihe ertelenmesi, icra ve haciz işlemlerine bir müddet ara verilmesi, meslek camiamız ve mükellefleri için önem arz etmektedir. Konya SMMMO olarak üst birliğimiz TÜRMOB'a erteleme talebimizi içeren yazımızı gerekli kamu kurumlarına iletilmesi için gönderdik. Bu konuyla ilgili de devletimiz inşallah gerekli adımları meslektaşlarım ve mükellefleri için atacaktır" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor Haber
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı Haber
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği...
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tom Hanks Özge Ulusoy Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Adem Büyük Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: SMMMO Başkanı Erdal: "Meslek camiamız ve mükellefler için önlem alınması gerekiyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 17:15:36. #1.14#