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SMMM Odası'nı Ziyaret Ettik

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SMMM Odası'nı Ziyaret Ettik

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, Amasya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Asım Sözer ve Meclis Üyemiz Sayın Yaşar Elbir'in daveti üzerine şehrimizin muhasebecileri ve mali müşavirleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, Amasya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Asım Sözer ve Meclis Üyemiz Sayın Yaşar Elbir'in daveti üzerine şehrimizin muhasebecileri ve mali müşavirleri ile bir araya geldi. Nazik davetleri ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederiz.

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Haber: SMMM Odası'nı Ziyaret Ettik - Haberler
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