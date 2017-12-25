SMG'den Yılbaşı Ruhunu Yansıtan 5 Şarkı!

Yurt içinde binlerce noktada dijital müzik yayıncılığı hizmeti veren sektörün lider şirketi SMG, bu sene yılbaşı şarkılarında blues'dan caza uzanan seçkisiyle her zevke hitap ediyor. Yılbaşı listeleri hakkında bilgi veren SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, "Yılbaşı şarkılarımızı duyanlar kimi zaman dans etmek isteyecek kimi zaman da çocukluklarındaki yılbaşı akşamlarına geri dönecek" diyor.

Alışveriş merkezlerinden restoranlara, mağazalardan marketlere kadar yeni yıl öncesinde sıklıkla uğradığımız binlerce noktada dijital müzik yayını hizmeti veren SMG, yılbaşına özel müzik listeleriyle hem müşterilerin alışverişlerini daha keyifli hale getiriyor hem de bu yoğun dönemde çalışanlara motivasyon sağlıyor.

Profesyonel DJ ve müzik direktörlerinden oluşan SMG Müzik Departmanı tarafından hazırlanan listelerde, farklı zevklere hitap eden şarkılar dikkat çekiyor. Bu yıl blues'dan caza uzanan listeler hazırladıklarını söyleyen SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, "Yılbaşı şarkılarımızı duyanlar kimi zaman dans etmek isteyecek kimi zaman da çocukluklarındaki yılbaşı akşamlarına geri dönecek. Bunun yanında, yapılan araştırmalar müzik çalan mağazalarda müşterilerin daha uzun süre kaldığını ve daha çok alışveriş yaptığını gösteriyor. Listelerimiz satışları artırırken, yoğun bir tempoya giren çalışanların motivasyonunu da yükseltiyor" diye konuştu.