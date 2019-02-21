SMG, bir kez daha en hızlılar listesinde

Türkiye'de başta perakende olmak üzere 10 binden fazla noktaya kapalı devrede yasal müzik, anons ve reklam hizmeti sunan SMG, 2009 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018 Programı'nda ilk 50 şirket arasında yer aldı.