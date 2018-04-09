Smdk, Doğu Guta Saldırısında Uluslararası Topluma Yüklendi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'deki Esed rejiminin sivillere karşı kimyasal silah kullanmaktan alıkonmamasından uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını, özellikle de kimyasal silahların kullanımıyla ilgili 2118 sayılı kararı ihlal etmeye devam eden rejime karşı sürekli ve caydırıcı önlemler alamamaktan uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." dedi.

Bu acziyetin, Esed rejimini Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki katliamı işleme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Mustafa, SMDK'nin BM, Arap Birliği, AB ve BMGK daimi üyesi bazı ülkeleri, BMGK'de konuyla ilgili olağanüstü bir toplantı düzenlemeye çağırdığını kaydetti.

Suriye'de kimyasal silahların kullanımıyla ilgili uluslararası soruşturma mekanizmasının harekete geçirilmesi, saldırının sorumlularının belirlenip Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmeleri çağrısı da yaptıklarını aktaran Mustafa, "Bunu yapamamaları durumunda, BMGK daimi üyesi ülkelerden, Esed rejiminin bu türden bir suçu yeniden işlememesi için gerekli tedbirleri almasını isteyeceğiz." diye konuştu.

Esed rejiminin işlediği suçların UCM'ye götürülmesi, fiiliyata dökülmeyen kınamalar ile bekleme siyasetinden vazgeçilmesi çağrısı yapan Mustafa ayrıca, Arap Birliği'ne de Duma'daki saldırıyla ilgili ahlaki ve siyasi sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.