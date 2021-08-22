SMB oyuncusu Brave Gambit Esports maçı öncesi Playerbros'a konuştu
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SMB oyuncusu Brave Gambit Esports maçı öncesi Playerbros'a konuştu

SMB oyuncusu Brave Gambit Esports maçı öncesi Playerbros'a konuştu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Saat 16: 00'da başlayacak Gambit Esports karşılaşması öncesi erenbrave sorularımızı yanıtladı.

Champions Tour 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'ları finallerinde temsilcimiz Papara SuperMassive Blaze, Rusya merkezli rakibi Gambit Esports ile 22 Ağustos Pazar günü saat 16: 00'da beş maçlık bir seride karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşma öncesi SMB ekibinden Brave, sorularımızı yanıtladı.

Eren "Brave" Kasırga'ya Acend karşısında galibiyete ulaştıkları 2-1'lik seri ve Playoff'lardaki rakibi Gambit Esports haricinde taraftarlarına mesajlarını da soruyoruz.

Acend karşısında oldukça iyi bir oyun ile bir üst adıma yükseldiniz. Üç maçlık seriyi nasıl değerlendirirsin?

Çok zevkli ve çekişmeli bir karşılaşmaydı. İlk harita kendimizde değildik çok fazla bireysel denemeler yaptık ve iletişimimiz kopuktu bunun sonucunda kaybettik. 2. ve 3. haritalarda ise kendimize geldik bireysel hataları minimuma indirdik ve kazanmayı bildik.

VALORANT Champions Tour 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'ları finallerinde rakibiniz Gambit Esports oldu. Takım olarak özel bir hazırlık yaptınız mı? Sizi galibiyete ulaşırken görebilecek miyiz?

Açıkçası çok fazla zaman yoktu Gambit'e özel hazırlanmak için fakat zaten özel olarak bir takıma hazırlandığınızda bazen ters tepebiliyor o yüzden kendi oyunumuzu yine oynayıp sadece küçük, basit analizlerle galibiyete ulaşmayı düşünüyoruz.

Son olarak SuperMassive Blaze taraftarlarına bir şey söylemek ister misin?

Bizi destekleyen bize inanan herkese çok teşekkürler. Avrupa şampiyonu olup onları gururlandırmak istiyoruz. Desteklerini esirgemesinler.

Kaynak: Playerbros

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