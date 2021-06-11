Smart Trade coin dolandırıcılığı! Smart Trade coin nedir? Smart Trade coin battı mı?

Smart Trade coin haberleri... Kripto para piyasasının popülerliği her geçen gün artmaya başladı. Yazılım şirketi olarak bilinen Smart Trade sistemin kripto para olarak ilk işlem göreceği piyasadır. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar Smart Trade coin hakkında bilgileri merak ediyor. Peki, Smart Trade coin dolandırıcılığı! Smart Trade coin nedir? Smart Trade coin battı mı?

SMART TRADE COİN BATTI MI?

Smart Trade Coin hakkında sosyal medyada ortaya çıkan iddialar gündeme damga vurdu. En dikkat çeken iddia ise 8 Haziran 2021 itibari ile sistemde parası olan herkesin parasının yüzde 90 oranında erimiş durumda olması dile getirildi. Şirket tarafından konuyla ilgili şuana kadar henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların milyonlarca dolar zarar ettiği belirtiliyor.

SMART TRADE COİN NEDİR?



Mümkün olan en iyi stratejiyi seçer ve dijital hesaplamalara ve ticaret alanında çalışan uzmanların bilgisine dayanan Smart Trade Coin algoritmasına göre ayarlar. Amaç, en etkin yatırım sonuçlarını elde etmektir. YİD ticaret aracı için önerilen minimum çalışma süresi 30 gündür. Ticaret aracı YİD profesyonel ve etkilidir, ancak döviz piyasalarındaki değişiklikler gibi yatırımların sonuçlarını etkileyebilecek dış faktörler vardır.

Smart Trade Coin Yazılımı Kullanıcı dostu, merkezi olmayan, yeni nesil kripto para birimi ticaret platformudur. Hem deneyimli hem de deneyimsiz kullanıcılar için ayna (kopya) ticareti ve arbitraj. Artık tüm borsalar ve tüm varlıklarınız BİR hesapta olabilecek. Bunu kullanarak yapılan arbitraj işlemlerinin karlılığı bağımsız canlı testlerle onaylanmıştır.

Her iki çözüm de halihazırda piyasada, canlı olarak test edildi ve sürekli geliştirildi.