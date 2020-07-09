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Smart Food'la Restoran keyfi artık her an yanınızda
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Smart Food'la Restoran keyfi artık her an yanınızda

Gıda sektörüne farklı bir soluk getiren Smart Food, yepyeni lezzet deneyimi vaad ediyor. Uçakların business class uçuşlarında sunulan yemek konseptini Türkiye'de bir ilk olarak artık karada da sunuyor. Şimdilik sadece Bodrum'da online sipariş üzerine hizmet sunan marka, usta şeflerin ellerinden çıkan sağlıklı ve hijyenik yemekleriyle bulunduğunuz her yere restoran lezzetini taşıyor.

Smart Food'la Restoran keyfi artık her an yanınızda
09.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:07

Blue Dreams Resort girişimi olan Smart Food, yemeklerde kullanılan malzemeleri taze olarak tedarik edip, uzman şeflerin ellerinden hijyenik koşullarda pişirerek, sağlığınız için soğutuyor. Et, tavuk, balık menüsü, pide, lahmacun ve soğuk mezelerden oluşan menüler öğlen ve akşam yemeklerinizde https://smartfood.com.tr/adresinden vereceğiniz siparişlerde soğuk zincir kırılmadan özel araçlarla adrese teslim ediliyor. Ayrıca kalabalık davet sofralarınızın da en büyük yardımcısı olan Smart Food ile size sadece siparişinizi önceden 180 derece ısıtılmış fırında 15 dakika ısıtarak servis etmek kalıyor. İstenildiği takdirde servis elemanı hizmeti de veren Smart Food, her anlamda tüketicilerine kolaylık sunuyor.

Kaynak: Snob Magazin

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