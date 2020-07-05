Smaris Kimdir? Hangi Faydaları Sunmayı Hedefler? Smaris Genel Müdürü Mehmet Demirbaş, Smaris hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Smaris Genel Müdürü Mehmet Demirbaş, Smaris hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Smaris'in, üretimde dijital dönüşüm amaçlı kurulan ve firmalara dijital dönüşüm yolculuğunda hizmet veren bir focus şirketi olduğunu söyleyen Demirbaş, dijital dönüşümün özellikle üretim kısmında çalıştıklarını belirtti. Makinelerle gerçek zamanlı haberleşme, veri analizi ve makine öğrenmeleri gibi teknolojik alanlarda faaliyet gösterdiğini ve üretime odaklanmış bir firma olduğunu aktardı.

Kaynak: Wise.tv