SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor

19.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:30
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor

Antalya'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Gülçin Sipahi'nin (23) evinde çizdiği resimleri görenler hayretlere düşüyor.

Antalya'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Gülçin Sipahi'nin (23) evinde çizdiği resimleri görenler hayretlere düşüyor. 8 yaşından bu yana aldığı kurslarla resmini geliştiren Sipahi'nin, engelli aracının üzerinde çizdiği resimlere, yurt içi ve yurt dışındaki birçok sanatseverden sipariş geliyor. Genç kızın tek hayaliyse, kendisiyle aynı hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden kardeşinin adına sergi açmak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Gülçin Sipahi, henüz 8 yaşındayken resim yapmaya ilgi gösterdi. Küçük yaştaki yeteneğinin fark edilmesinin ardından kurslara giderek kendini kara kalemde geliştiren Sipahi, bununla yetinmeyip yağlı boya resim yapmaya başladı. Sipahi, kurstaki öğretmeninin sayesinde resmini daha da ilerleterek tuvale portre hariç tüm objelerin resimlerini çizmeye başladı. Çevresinden aldığı olumlu tepkiler üzerine bir sosyal medya sayfası açan Sipahi, yaptığı resimleri burada paylaşarak 'Bolluk, bereket' adında sanal bir sergi de açtı.

SMA hastalığından ölen kardeşi için sergi açacak

Gittiği kursun pandemiden dolayı kapatılmasıyla, evde resim yapmaya başlayan Sipahi, şu sıralar internetten aldığı siparişlerle yurt içi ve yurt dışına resim satışları gerçekleştiriyor. Genç kızın hayaliyse 10 yaşında kendisiyle aynı hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden kardeşine ithafen bir sergi açmak.

"Resim yapmak hayatımın merkezinde"

İlk başlarda evde resim çizemeyeceği yönünde düşüncesinin olduğunu dile getiren Gülçin Sipahi, ailesinin yardımıyla bu engelinden ortadan kalktığını ifade etti. 'Resim yapmak hayatımın merkezinde' diyen Sipahi, "Gece 12'de başlıyorum, sabah kadar resim yapıyorum. İlgi geldiği için de satmaya başladım. "Okulu bitirir miyim? Meslek sahibi olur muyum?" derken, mesleğim zaten evimdeymiş" dedi.

Yurt dışından bile sipariş almaya başladı

Yaptığı resimleri sosyal medya sayfasından paylaşmasıyla sipariş almaya başladığını belirten Sipahi, "Sipariş alıyorum. Şuana kadar 8'in üzerinde satış gerçekleştirdim. Bir tanesini yurt dışına sattım. At resmiydi. Gelirin yarısıyla köyde dedemlerin yanına bir prefabrik ev yaptırdım. Kenara koyup biriktiriyorum. Portre hariç her şeyin resmini yapıyorum. Manzara yaparken daha çok keyif alıyorum. Hayalim resimde ilerlemek. Şuanda kendime ressam sıfatını koymuyorum. Bolluk, bereket festivali adı altında sanal bir festival açtım. Daha da resimler yapıp, biriktirerek gerçek bir sergi açmayı düşünüyorum. Kardeşimi 10 yaşında kaybettim. Onun adına açmak istiyorum bu sergiyi" ifadelerini kullandı.

"Zorlandığım oldu, yapamadığım olmadı"

Ailesi ve arkadaşlarının sayesinde kendine olan özgüvenini bulduğunu da sözlerine ekleyen Sipahi, "Özgüvenim yüzünden çoğu kişiyle kavga etmişimdir. Ben istersem yaparım. O yüzden bir insan isterse yapar. Resim çizmede zorlandığım oldu ama yapamadığım olmadı. Benim gibi engelli olanlar da bunu yapabilir" diye konuştu. - ANTALYA

SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Donald Trump İlham Aliyev Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Hakan Taşıyan Farah Zeynep Abdullah
Spor Abdullah Avcı Mauricio Lemos Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:30:00. #1.15#
title