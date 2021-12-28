SMA taşıyıcılığının belirleneceği laboratuvarda çalışma başladı

SAĞLIK Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı taşıyıcılığı olan bireyleri saptamak amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı faaliyete geçti. 81 ilde çiftlerden alınan kan örnekleri, laboratuvarda incelenerek, çiftlerin taşıyıcı olup olmadığı belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığı taşıyıcılığı olan bireyleri saptamak, SMA'lı çocuk sahibi olmadan gerekli tedavi yöntemlerini uygulamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı kuruldu. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde görevli tıbbi genetik uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi, 81 ilde aile sağlığı merkezlerinde çiftlerden alınacak kan örneklerin Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'nda işleneceğini söyledi. Bahsi, "Laboratuvarın kapasitesi evlilik sayısına göre planlandı. Ülkemizde yıllık evlilik sayısı yaklaşık 600 bin civarında. Günde 3-3 bin 500 örnek çalışabilecek şekilde tasarlandı laboratuvar. Her ilden haftanın belirli günleri gelecek numuneler. Dolasıyla günlük 3 bin civarında örneğin rahatlıkla çalışılabileceği bir laboratuvar ortamı oluşturuldu" dedi.

Doç. Dr. Ceylan, eşlerden birisi taşıyıcı değilse yüzde 95 ihtimalle SMA'lı çocuk doğmasını beklemediklerini söyleyerek, "Çünkü laboratuvarda biz en sık görülen mutasyonu tarıyoruz. Yüzde 100 kesinliği olan değil yüzde 95 civarında kesinliği olan bir mutasyonu tarıyoruz. Dolayısıyla bu bir tarama programı. Yüzde 95 güvenirlikli bir tarama yapıyoruz ve bu taramada 2 eşte taşıyıcıcılık saptanırsa çocukları hasta olabileceği için onlara yönelik prenatal tanı imkanları olacak. Ayrıntılı genetik danışmanlık verildikten sonra yöntem ayrıntılı anlatıldıktan sonra tüp bebek tedavisini reddetmeleri için bir neden yok ve reddetmeyeceklerdir, diye de düşünüyorum" diye konuştu.