SMA'LI TOPRAK İÇİN 6 AYDA 2,2 MİLYON DOLAR TOPLANDI

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, SMA hastası Toprak Yavaş'ın (4) Dubai'deki tedavisi için resmi izinle 6 ayda 2,2 milyon Dolar toplandı. Çok zor süreçten geçtiklerini belirten anne Zehra Yavaş (40), "Bağışçıların 1, 5, 10 liraları; maddi ve manevi destekleri olmasaydı bu yolu tamamlayamazdık. Bir anne olarak en büyük arzum; Toprak'ın ayakta dikilmesini, birkaç adım atabildiğini görmek" dedi.

Eskişehir'deki özel hastanede hemşire olan Zehra ve emlak komisyoncusu Reyhan (47) Yavaş çiftinin çocukları Toprak'a, 19 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi koyuldu. İlaç tedavisine rağmen Toprak'ın sağlık durumunda herhangi bir düzenleme olmadı. Yavaş ailesi, şu an 4 yaşında olan Toprak'ı yurt dışında tedavi ettirebilmek Sağlık Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Haziran ayında başlatılan kampanyada tedavi için gerekli olan 2,2 milyon dolar toplandı. Toprak, 5 Aralık'ta ailesiyle birlikte Dubai'ye gidecek.

'DESTEKLERLE GÜCÜMÜZ DAHA ÇOK ARTTI'

Kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden anne Zehra Yavaş, "Toprak'ın hastalık tanısı 19'uncu ayda koyuldu. 8 Haziran'da kampanya için valilik iznimiz çıktı. İzin çıktıktan sonra kampanyamız tamamlandı. Tüm Eskişehir halkının, tüm Türkiye ve yurt dışında yaşayanların destekleriyle tamamladık. Kampanya sürecinde bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bağışçıların 1, 5, 10 liraları; maddi ve manevi destekleri olmasaydı bu yolu tamamlayamazdık. Sürecimiz çok zorlu geçti. Toprak, kilosundan dolayı yemek yiyemedi. Diyetisyen eşliğinde 12 kilo 900 gramda sabit kalabildik çünkü 13,5 kilo olmadan tedavisine başlayacak. Bu süreçte ailecek birbirimize destek olduk. Tüm aileler de destek oldu ve gücümüz daha da çok arttı. Bir anne olarak en büyük arzum; Toprak'ın ayakta dikilmesini, birkaç adım atabildiğini görmek. Toprak tedavisini aldıktan sonra güzel haberler i de paylaşmak istiyorum. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu.

'1 DAKİKA BİLE BEKLEYECEK VAKTİLERİ YOK'

Oğlunun yaklaşık 3 ay Dubai'de tedavi göreceğini anlatan baba Reyhan Yavaş ise "Gittiğimizde Toprak'ın önce kontrolleri var. Daha sonra yapılması gereken bir testi var. Testi sonucuna göre, ilaç uygulamasına başlanılacak. Yaklaşık 3 ay tedavisi devam edecekmiş. İnşallah, bütün kampanyalar en kısa sürede biter çünkü çocuklarımızın 1 dakika bile bekleyecek vakti yok. Toprak kilo almamak için 6 aydır diyetisyen eşliğinde çok zorlu bir mücadele verdi. Halkımıza seslenmek istiyorum. Bizim kampanyamız bitti ama diğer çocukların devam ediyor. Lütfen, destek olmaya devam etsinler çünkü bu çocuklarımızın ilacı almaktan başka bir ihtimalleri yok" dedi.

Evinde oyuncaklarıyla oynayan Toprak Yavaş da "Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Arkadaşlarımla top oynamak ve yemek yemek istiyorum" dedi.