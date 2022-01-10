SMA'lı Sefa'nın annesi: 1,5 kilo alırsa tedavi olamayacak, geceleri aç yatırıyorum

BURSA'da, İsmail ve Rabia çiftinin Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası çocukları 2 yaşındaki Sefa, sağlığına kavuşması için gen tedavisi bekliyor. Oğulları için yardım kampanyası başlattıklarını ve 2 milyon 400 bin dolara ihtiyaç olduğunu belirten Rabia Harput, "2 yaşını geçtiği için Amerika'da olamıyor ancak Dubai'de olabilecek. Bu hastalıkta şu an almamamız gereken 1,5 kilo var. 13,5 kilo olduğu zaman para toplansa dahi tedavi alamaz duruma gelecek. Akşamları aç uyutmak zorumda kalıyorum. Uyuyamadığı zaman bir bardak yoğurt içiriyorum" dedi.

2018 yılında evlenen İsmail- Rabia Harput çiftinin bir yıl sonra dünyaya gelen bebekleri Sefa, 18 aylıkken yürüme güçlüğü çekmeye başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü bebeklerine SMA Tip-2 hastalığı teşhisi kondu. Harput çifti gen tedavisi için valiliğe başvurup yardım kampanyası başlattı. ABD'ndeki hastanelerin 2 yaşını geride bıraktığı için oğullarını kabul etmediğini belirten Rabia Harput, gerekli olan 2,4 milyon doların toplanması halinde tedaviye Dubai'de başlayacaklarını söyledi. Dubai'deki tedavide ise 13,5 kilo sınırının olduğunu belirten Rabia Harput, 1,5 kilo alması durumunda buradaki tedaviden de yararlanamayacaklarını dile getirdi.

"Ancak çok büyük bir meblağ. Evimi satayım, arabamı satayım, böbreğimi satayım, diyerek olmuyor bu iş. Kimin elinden ne geliyorsa, herkesten yardım bekliyoruz. Devlet büyüklerimiz, iş insanlarımız herkesten destek olmalarını bekliyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Sesimizin, bütün SMA'lı çocukların sesi olsun istiyoruz. Sefa için yapılan kampanya çerçevesinde geçen hafta kermes yapıldı. Orhaneli Belediye Başkanımız, bir kermes daha yapacağını söyledi. Dağ-Der Başkanı da kermes için söz verdi. Gerek bağışçılarımız olsun gerek kermesler olsun kampanyayı yürütmeye çalışıyoruz. 2 aylık süreçte yüzde 2 seviyesine yeni geldik. Bir an önce yüzde 100'e ulaşıp çocuğumu tedaviye götürmek istiyoruz. Çocuğumuzdan başka bir şey düşünemez olduk. Geceleri uyuyamıyoruz. Çocuğum gözümüzün önünde eriyor. Stres ve sıkıntıdan saçlarımın içinde yaralar çıktı."