SMA'lı Elif bebek hayatını kaybetti, toplanan 2,4 milyon lira diğer hastalara dağıtılacak

BATMAN'da yaşayan Tenha çiftinin 1 yaşındaki kızları Elif Eva, bir süredir tedavi gördüğü Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığında yaşam mücadelesini kaybetti.

BATMAN'da yaşayan Tenha çiftinin 1 yaşındaki kızları Elif Eva, bir süredir tedavi gördüğü Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) hastalığında yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, Elif bebek için bugüne kadar topladıkları 2 milyon 400 bin liralık bağışı SMA hastalarına dağıtacaklarını açıkladı.

Batman'ın Kanatlı köyünde yaşayan 3 çocuklu Tenha çiftinin kızları Elif Eva'ya 5 aylıkken Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) teşhisi konuldu. Elif bebek, 7 aydır tedavi gördüğü hastalığına bu sabah saatlerinde yenik düştü. Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba Enes Tenha (35), en büyük hayalinin Elif'i, Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi ettirmek olduğunu söyledi.

'KIZIMIN TEDAVİSİ İÇİN İŞTEN AYRILMIŞTIM'Özel sektörde çalıştığı sırada kızının tedavi işlemleriyle ilgilenmek için işinden ayrıldığını söyleyen Enes Tenha, "7 ay önce Elif için kampanya başlattık. Yurt dışındaki tedavisi için 2,4 milyon dolara ihtiyaç vardı. Kapı kapı dolaştık. Başvurmadığımız kalmadı. Türkiye'de SMA hastası 2 bin 500 civarında çocuk var. Şu ana kadar 36 bebek yurt dışında tedavi gördü. Elif için topladığımız paraları, bu hastalığa yakalananlara vereceğiz. Başka Elif'ler ölmesin. Özel bir şirkette çalışıyordum. Kızımın tedavisi için işten ayrılmıştım. Zor bir süreç yaşadık. Acımız büyük" dedi.VALİ ŞAHİN, YARDIM ÇEKİNİ BUGÜN VERECEKTİ Batman Valisi Hulusi Şahin, sabah saatlerinde kampanya destek çekini takdim edeceği sırada Elif'in yaşamın yitirdiğini öğrendi. Elif'in ölüm haber ini aldığında büyük üzüntü duyduğunu belirten Vali Şahin, "Çok üzgünüm. Aileye Allah sabır versin. Tenha ailesine taziye ziyaretinde bulunacağım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan