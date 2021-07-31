SMA HASTASI ZEYNEP İÇİN PARA TOPLANAN KUMBARAYI ÇALDILAR

DÜZCE'de, SMA Tip-1 hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare'nin tedavi masraflarının karşılanması için gönüllülerin kıyafet, su ve hediyelik eşya sattığı standın yanında bulunan bağış kumbarası çalındı.

DÜZCE'de, SMA Tip-1 hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare'nin tedavi masraflarının karşılanması için gönüllülerin kıyafet, su ve hediyelik eşya sattığı standın yanında bulunan bağış kumbarası çalındı. Zeynep Sare'nin anneannesi Nazmiye Kaya hırsızlara, 'Zeynep bebek nefes almak için o parayı bekliyor. Lütfen o parayı pişman olup bize geri getirsinler' diye seslendi.

SMA teşhisi konulan Zeynep Sare Baykul'un ABD'ye giderek tedavi olabilmesi için gönüller tarafından Anıtpark Meydanı'nda stant açıldı. Kıyafet, su ve hediyelik eşyalar satılarak Zeynep Sare bebeğin tedavisine yardımcı olmak için kumbaralarda para toplanıyor. Dün saat 20.00 sıralarında Zeynep Sare Baykul'un anneannesi Nazmiye Kaya alışveriş yapan bir kişi ile ilgilenirken, içerisinde 5 bin lira olduğu tahmin edilen bir kumbara çalındı. Durumu fark eden gönüller polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Zeynep Sare bebeğin anneannesi Nazmiye Kaya, hırsızlara çağrıda bulunarak, 'Biz su satarak, kıyafet satarak para biriktirmeye çalışıyoruz. Dün akşam 8 gibi bir müşteri geldi. Onunla ilgilenirken, kumbarayı alıp gitmişler. Kumbaranın gittiğini görünce dünyamız yıkıldı. Zeynep bebek nefes almak için o parayı bekliyor. Lütfen o parayı pişman olup bize geri getirsinler. Şikayetçi olduk. Dün akşam 9'dan beri uğraşıyoruz. Lütfen aldıkları kumbarayı bize getirsinler. Biz şikayetçi olmayacağız. Hatta teşekkür edeceğiz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı