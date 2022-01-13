SMA hastası Tuğberk Özkaya'nın resmettiği hayali Vali Şıldak tarafından gerçeğe dönüştürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan SMA hastası 7 yaşındaki Tuğberk Özkaya'nın, vali ile birlikte makam aracında gezmek istediğini anlatan resmi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Vali Şıldak'ın kendisini görmek istediğini duyan Özkaya büyük bir mutluluk yaşadı. Balıkesir Valisi Şıldak, Tuğberk Özkaya ile birlikte makam aracıyla şehir turu attı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eğlenceli ve duygu dolu gezi öncesi yaptığı açıklamada, "Tuğberk bugün bizi çok mutlu etti. Tuğberk annesi ve babasıyla eğitimini devam ettiren evde eğitim alan bir çocuğumuz. Biz onu çek sevdik. O bir resim yaptı. Resimde el ele tutuşup arabaya biniyorduk. Bugün kendisiyle Balıkesir turuna çıkıyoruz. Tuğberk çok mutlu. Eminim ki Tuğberk gibi olan pek çok çocuğumuz var, belki hepsine ulaşamıyoruz ama bu vesile ile bütün çocuklarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum, onları sevgi ile kucaklıyorum, onların hepsinin yanında olmak istiyorum. Tuğberk ile iyi bir arkadaş olduk." dedi.

Ziyaret sonrası Tuğberk ise kendisi ile birlikte makam aracıyla kısa bir şehir turu atan Vali Şıldak'a çok teşekkür etti.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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