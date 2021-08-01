SMA hastası Toprak bebeğe doğum günü kutlaması
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SMA hastası Toprak bebeğe doğum günü kutlaması

SMA hastası Toprak bebeğe doğum günü kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehirliler tarafından sahip çıkılan SMA Tip 2 hastası Toprak bebeğin doğum günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Eskişehirliler tarafından sahip çıkılan SMA Tip 2 hastası Toprak bebeğin doğum günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Doğun gününe katılanlar, Toprak'ın tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Tedavi masrafının toplanabilmesi için kampanya düzenlenen SMA Tip 2 hastası Toprak bebeğe destekler giderek büyüyor. Yurt dışında tedavi olabilmesi için gerekli olan 20 milyon TL'nin toplanabilmesi adına çalışmalar devam eden Toprak Yavaş için doğum gününde etkinlik düzenlendi. Özdilek Kültür Merkezi'nde düzenlenen doğum günü kutlamasına Toprak bebek ve ailesinin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile Eskişehir iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri katıldı.

Kampanya gönüllülerinden Avukat Hüseyin Akçar'ın sunumu ile düzenlenen etkinlikte Toprak, doğum günü pastasını üfledi. Müzik dinletisi ile devam eden kutlama, toplu fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.

Yapılan konuşmalarda tedavi için gereken paranın toplanabilmesi adına tüm Eskişehirlilere çağrıda bulunuldu. Yavaş ailesi de Toprak'ın iyileşebilmesi için zaman ile yarıştıklarını ifade ederek, her günün büyük önemi olduğunu vurguladı.

Etkinlikte Toprak bebek için toplanan toplam fidan sayısı 2 bin 700'e ulaşırken, Eskişehir Valiliğinin izni ile sürdürülen yardım kampanyasına katılmak isteyenler "toprak_sma" adlı instagram hesabından bilgi alabiliyor.

(Kazım Ulusoy/İHA)

SMA hastası Toprak bebeğe doğum günü kutlaması
SMA hastası Toprak bebeğe doğum günü kutlaması
SMA hastası Toprak bebeğe doğum günü kutlaması
SMA hastası Toprak bebeğe doğum günü kutlaması
SMA hastası Toprak bebeğe doğum günü kutlaması
SMA hastası Toprak bebeğe doğum günü kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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