SMA hastası minik Alpaslan'ın bağış kumbarası çalındı (2) - Haberler
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SMA hastası minik Alpaslan'ın bağış kumbarası çalındı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SMA hastası minik Alpaslan'ın bağış kumbarası çalındı (2)

DAHA ÖNCE DE BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINMIŞTIAydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası minik Alpaslan Sarıboğa için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Efeler ilçesindeki bir pastaneye konulan bağış kumbarasının da 17 Ocak'ta çalınmıştı.

EFELER, AYDIN (DHA) - DAHA ÖNCE DE BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINMIŞTI

Aydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası minik Alpaslan Sarıboğa için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Efeler ilçesindeki bir pastaneye konulan bağış kumbarasının da 17 Ocak'ta çalınmıştı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin gözcülük yaparken diğerinin kumbarayı çaldığı ortaya çıkmıştı.


SMA hastası minik Alpaslan'ın bağış kumbarası çalındı (2)

SMA hastası minik Alpaslan'ın bağış kumbarası çalındı (2)

SMA hastası minik Alpaslan'ın bağış kumbarası çalındı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel

spinal müsküler atrofi, Efeler, Aydın, Ocak, Güncel, Haberler

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