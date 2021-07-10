SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu
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SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu

SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan 8 aylık İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için Manisa Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan 8 aylık İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için Manisa Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Turgutlu Belediyesi ve gönüllerin düzenlediği yardım kampanyasında toplanan gelir, İrem Nur'un tedavisi için kullanılacak.

Turgutlu'da yaşayan Ceylan ve Ümit Çakto çiftçinin 8 aylık kızları SMA Tip 1 hastası olan İrem Nur için Turgutlulu vatandaşlar tek yürek oldu. Valilik onaylı bağış kampanyasına ilk destek Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın aracılığıyla encümen kurulundan geldi. 25 bin TL yardımda bulunan belediye, tüm kenti İrem Nur için desteğe davet etti. İrem Nur bebek için Turgutlu Belediyesi hizmet binası karşısında bulunan Orta Park'ta yardım standı kuruldu. 3 gün boyunca açık olacak yardım standında toplanacak gelir, İrem Nur'un tedavi masraflarında kullanılacak. Standı ilk ziyaret eden isim ise Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve yardımcıları oldu. Anne Ceylan Çakto ve baba Ümit Çakto, kızlarının bir an önce sağlığına kavuşması için Turgutlu halkının bağışlarını bekliyor.

SMA hastası İrem Nur'un annesi Ceylan Çakto, "Bebeğim SMA Tip 1 hastası, yaşaması için ve normal bir çocuk gibi hayatına devam edebilmesi için yurt dışından ilaç alması gerekiyor. Bu ilaç çok pahalı ve bizim bunu karşılama imkanımız yok. Bu nedenle kampanya başlattık. Kampanyamız tüm Türkiye'yi kapsıyor, herkesin desteğini bekliyorum, desteğe ihtiyacımız var. Hep birlikte İrem Nur'u yaşatalım, ailece mutlu bir hayat yaşamak istiyoruz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise tüm Turgutlu'ya ve Türkiye'ye "İrem Nur bebeği yaşatalım" mesajı verdi. Başkan Akın, "İrem Nur bebeğin SMA hastası olduğunu öğrendikten sonra biz Turgutlu Belediyesi olarak bir sorumluluk aldık. Öncelikle belediye encümenimizden İrem Nur için 25 bin TL nakdi yardım çıkarmıştık, bugün de bir yardım kampanyası düzenledik. Bu düzenlenen kampanya ve etkinlik Turgutlu, Türkiye ve yurt dışında yaşayan Türkiyeliler için bir farkındalık adına yapılmıştır. Ben tüm hemşerilerime ve Türkiye'de bizi duyan hayırseverlere çağrıda bulunuyorum, İrem bebeği hep birlikte yaşatalım" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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