SMA Hastası Ela Bebek adına Kermes Düzenlendi.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Sma Hastası Ela Bebek için Gümüşhacıköy Işık İlkokulu Müdürlüğünce düzenlenen kermese katıldı. Oluşturulan stantları gezerek gönüllülere kolaylıklar dileyen kaymakamımız değerli Ela bebeğimiz için alışveriş yaptı.

Işık ilkokulu Müdürü Sıddık Erdemir' e düzenledikleri anlamlı kermes için öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür eden kaymakamımız Altınöz bu tarz etkinliklerin örnek olmasını diledi.

Kaymakamımız Altınöz' e İlçe Milli Eğitim Müdürü Gültekin, kurum amirleri ile okul yöneticileri eşlik ederek alışveriş yaptılar.

Kermesten elde edilen gelir Ela bebek için başlatılan kampanyaya bağışlanacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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