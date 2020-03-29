SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı - Haberler
Çınar, Güncel

SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı

SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktıİZMİR'de yaşayan SMA (Spinal Muskuler Atrofi) Tip 2 hastası Çınar Vardar (7), kasları günden güne erirken, devletin verdiği ilaç sayesinde hareket kabiliyetinde büyük ilerleme kat etti.

29.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:06
SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı

SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı

İZMİR'de yaşayan SMA (Spinal Muskuler Atrofi) Tip 2 hastası Çınar Vardar (7), kasları günden güne erirken, devletin verdiği ilaç sayesinde hareket kabiliyetinde büyük ilerleme kat etti. Evin içerisinde emekleyerek bir odadan diğerine geçen, 5,5 yıl sonra bir yerlerden destek alıp, ayağa kalkabilen Çınar, büyük mutluluk yaşıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan güvenlik görevlisi Yasin Vardar (40) ve ev kadını Gülgün Vardar (39) çiftinin ilk çocukları Buse Vardar'ın (10) ardından dünyaya gelen oğulları SMA Tip 2 hastası Çınar, 1 yıl önce ilk dozunu almaya başladığı Spinraza ilacı sayesinde hastalığın hızı yavaşladıı. Sağlıklı biçimde dünyaya gelen Çınar'ın 15 aylık olana kadar emekleyemediğini anlatan baba Yasin Vardar, yürümesinde gecikme yaşanmasıyla sorunu araştırmaya başladıklarını söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan genetik testler ile Çınar'a 17 aylıkken SMA Tip 2 tanısı konulduğunu belirten Vardar, "İlk kızımız sağlıklıydı ve 1 yaşında yürüdü. Çınar ise daha önce ayaklarını yere tam basan ve sıralayan bir çocuktu, 15 aylıkken ayaklarının üzerine basamamaya başladı. 1 yaşındayken ayakta durabilen çocuğun hareketleri zamanla geriliyordu" dedi. SMA Tip 2 tanısı aldıktan sonra ailece büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Yasin Vardar, hızla yayılabilen bu hastalığın 1 yıl önce kullanmaya başladıkları ilaç sayesinde gerilediğini vurguladı. Devlet tarafından uygulanan sağlık uygulama tebliğine göre ilk 4 dozun tamamlandığını dile getiren Vardar, şöyle konuştu:

"Bu yaşıma geldim ilk kez bu hastalığı duydum. Teşhis konulduğunda internetten araştırıp büyük üzüntü yaşadık. Fizik tedavi dışında bir tedavisi yoktu. Dünya başımıza yıkıldı. Ama çocuklarımızın bize ihtiyacı var sağlam durmamız lazım. Eşimi de bu yönde telkin ettim. Şu an uygulanan tedavinin kesin tedavi olmadığını biliyoruz. Ama ilk dozu almadan önce bir puanlama yapıldı. 18 puanla başladık şu an ise 29 puandayız. Puan arttıkça ilacın iyi geldiğini anlıyoruz. 5'inci doz öncesi ilk aldığı puanın 3 puan üstünü alırsa tedaviye devam edileceği söylendi. 5'inci doz haziran ayında verilecek."

'DEVAM DOZLARINI ÖMÜR BOYU ALACAK'

Normal bir hamilelik süreci yaşadığını ve sezaryen doğumla dünyaya gelen Çınar'ın 6 aylıkken emeklemeye, 9 aylıkken ayakta sıralamaya başladığını anlatan anne Gülgün Vardar, "Emeklemek istediğinde çenesinin üzerine düşüyordu. Kolları güçsüzdü, gövdesi gevşekti. Ağır bir şey kaldıramadığı için plastik ve hafif bardaklar kullanıyorduk. Teşhis konulduğunda bu hastalığı çok fazla bilmiyorduk. Daha sonra özel eğitime, bir dal merkezinde fizik tedaviye ve havuz desteğine başladık" diye konuştu. Teşhisin ardından ilk 1 yıl enfeksiyon nedeniyle sürekli hastanede kaldıklarını söyleyen Vardar, ilaçla birlikte oğlunda belirgin bir iyileşmenin gözlendiğini ifade ederek şunları anlattı:

"Çınar artık emekleyerek bir odadan diğer odaya gidebiliyor. Vücut gevşekliği çok daha iyi. Artık plastik bardakta su vermiyorum. Çünkü cam bardağı kendisi kaldırıyor. Kendine güveni yerine geldi. Bu yıl bağışıklığı daha da iyi. Bu kışı hiç doktora gitmeden evde atlattık. Bundan sonra devam dozlarını ömür boyu alması gerekiyor. 5'inci dozu alırız ama ya sonrası? Ömür boyu bu endişeyi yaşayacağız. Bu yıl manuel arabaya geçtik ve bu sayede daha özgür oldu. Her yere kendisi gidip gelebiliyor. Sürekli yürümek istiyor. Yaşıtlarıyla olduğu zaman bunu daha çok istiyor. Üst gövdesi çok iyi, ayakları güçsüz. Bu ilaca ihtiyacımız var. "

'BEN DE YÜRÜMEK İSTİYORUM, KOŞMAK İSTİYORUM'

Bu yıl sağlıklı çocuklar ile anaokuluna başlayan Çınar'ın ablası Buse Vardar, kardeşiyle çok iyi anlaştığını söyleyerek, oyun oynadıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi. Çınar'ı zaman zaman okula götürdüğünü belirten ablası "Okula giderken çok neşeli. Kardeşim için ilacının verilmesini istiyorum. Çünkü hastalığın ilerlemesini engelliyor. Onunla dışarıda yürüyerek, koşarak oynamayı hayal ediyorum" diye konuştu. Haftada 3 gün fizik tedaviye giden Çınar ise şunları söyledi:

"Okuldaki arkadaşlarımla aram çok iyi. Bahçede tekerlekli sandalyem var. Sürmeme yardım ediyorlar. Ama ben de yürümek istiyorum, koşmak istiyorum. Arkadaşlarımla koşma oyunu oynamak istiyorum. Bisiklete binmek istiyorum."

SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı Haberler
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Donald Trump Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Kalben Acun Ilıcalı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Basketbolcu Lionel Messi Rıza Çalımbay Akif Üstündağ Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Otobüs İtalya
Şu an buradasınız: SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 10:43:29. #1.15#
title