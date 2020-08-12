SMA hastası bebeğin annesinden tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SMA hastası bebeğin annesinden tepki

SMA hastası bebeğin annesinden tepki -Anne Şive Ülker: "Bu çocukların bir futbol takımı kadar değeri yok mu?

12.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:24

SMA hastası bebeğin annesinden tepki

-Anne Şive Ülker: "Bu çocukların bir futbol takımı kadar değeri yok mu? Bir futbol takımı için milyarlar toplandı"

ANKARA - Kas hastalığı olan 1 yaşındaki Doğu Ülker'in annesi Şive Ülker, "80 milyon insan içerisinde bu çocuklara neden bir ödenek ayrılmadığını gerçekten merak ediyorum. Şifamızı Amerika'da arıyoruz, burada Türkiye'de yaptırma imkanımız varken. Amerika'daki tedavinin Türkiye'ye getirilmesi çok çok önemli. Biz insanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde özel bir kanalda bir futbol takımı için milyarlar toplandı. Fakat şunu sormak istiyorum bizim çocuklarımızın futbol takımı kadar değeri yok mu?" dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde ikamet eden Çetin ve Şive Ülker çiftinin 1 yaşındaki oğulları Doğu, spinal muskuler atrofi tip 1 hastalığına yakalandı. Doğu'nun yardıma ihtiyacı olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşarak onunla görüşmek istediğini belirten anne Ülker, "Bu hastalık çok nadir bir hastalık ve Türkiye'de bu hastalıktan çok az çocuk var. 80 milyon insan içerisinde bu çocuklara neden bir ödenek ayrılmadığını gerçekten merak ediyorum. Çocuklarımızın hayatı söz konusudur. Şifamızı Amerika'da arıyoruz burada Türkiye'de yaptırma imkanımız varken. Amerika'daki tedavinin Türkiye'ye getirilmesi çok çok önemli. Biz insanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde özel bir kanalda bir futbol takımı için milyarlar toplandı. Fakat şunu sormak istiyorum bizim çocuklarımızın futbol takımı kadar değeri yok mu? Bu çocuklar Türkiye'nin geleceğidir. Çocuğumuzun yürümesini, okuma imkanının olmasını istiyorum. Doğu belki profesör olacak, belki nöroloji doktoru olacak bu imkanın ona verilmesini istiyorum" diye konuştu.

"SGK ile anlaşmanın bittiği ve imza beklendiği söyleniyor"

Çocuğunun SMA tip 1 hastası olduğunu belirten Ülker, "Birinci çocuğumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Doğu rahatsız olana kadar biz böyle bir genetik rahatsızlığımız olduğunu bilmiyorduk. Nadir bir hastalık, maalesef Doğu ile beraber biz de genlerimizde aslında bir SMA taşıyıcı olduğumuzu öğrendik. Bizim için süreç böyle başladı. Doğu bu ayın 24'ünde 1 yaşına girecek. 4 aylıkken teşhisi konuldu, 4.5 aylık iken ilk tedavisini aldık. Dünya'da bu hastalığın iki tane tedavisi var. Türkiye'de Spinraza adı altında bir ilaç var bu bir devam tedavisidir. Bu SMA hastası olan bütün çocuklara 4 ayda bir ömür boyu almaları gereken omurilikten yapılan bir enjeksiyon. Maalesef biz bu ilacı 1.5 aydır alamıyoruz. 15-20 gün zamanımız geçti. Bu ilaç bizim için çok önemli bir ilaç. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğu için çünkü benim oğlum bu ilaç sayesinde hareket etmeye başladı. Biz ilacı alamadığımız her saat bizim çocuklarımızdan bir şeyler gidiyor verdiğimiz emekler boşuna gidiyor. Tehlike altına giriyoruz. İlaç firmasının SGK ile anlaşmasının bittiği ve imza beklendiği söyleniyor. Şu an da ilacımızın gelmesini bekliyoruz bu sürecin hızlanması bizim için çok önemlidir. Bütün yetilerini kaybediyor. Zaten Doğu normal bebeklerin yapması gereken her şeyi yapamıyor. Kasları çok çabuk yoruluyor ve kendisini bırakıyor. Bu ilaçla beraber Doğu, gücünü toplayabiliyor. SMA'lı aileler çocuklarına çok emek harcıyor" ifadelerini kullandı.

"Amerika'daki tedavide yüzde 95 şans var"

Amerika'daki 2.4 milyon dolarlık tedavi ile yüzde 95 şansın olduğunu belirten anne Ülker, "Bu bir gen terapi tedavisi olarak geçiyor ve damar yolundan bir kez veriliyor. Bu bir tamamlayıcı tedavidir. Bununla beraber başarı şansı yüzde 95 oluyor, dünyada çok örnekleri var. Doğu bu ilacı alabilirse yürümesi koşması imkanı olabilecek. Oğlumuza bu tedaviyi yaptırmak istiyoruz. Türkiye'de bu ilacın gelmesi çok istedik. Bir çocuk değil bin çocuk kurtulsun istedik. Bu ilacın da çok etkili olduğunu biliyoruz. Dün bir bebek daha öldü, bunlar bizim kalbimize ok gibi saplanıyor. O yüzden biz de böyle bir yola girdik. Keşke Türkiye'ye gelse ve uygulanabilse bu ilaç ama maalesef böyle bir imkanımız olmadı. Tedavisi için global bağış sitesi 'GoFundMe' üzerinden yardım kampanyası başlattık. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum SMA'lı çocukların sesini duyun ve Doğu bir öncü olsun bütün SMA'lı çocuklar için ve bu Amerika'daki ilaç Türkiye'ye gelsin. SMA'lı bir çocuk annesi olarak bütün hayatımız değişti" şeklinde konuştu.

Anne Ülker, bebeğinin sağlığı için evde fizik tedavi yöntemlerini uyguluyor ve doktorlar tarafından belirlenen özel programla bir nebze de olsa Doğu'nun kaslarının güçlenmesi için çeşitli yöntemler kullanarak masaj yapıyor.

SMA hastası bebeğin annesinden tepki

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı Dünya
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı
Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 3. Sayfa
Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Magazin
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Politika
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Güncel
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Bakan Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Merve Boluğur Yonca Evcimik
Spor Mert Nobre Gökhan Gönül Burak Yılmaz Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: SMA hastası bebeğin annesinden tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 20:06:35. #1.14#
title