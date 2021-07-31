SMA hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare için kurulan stanttaki bağış kutusu çalındı
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SMA hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare için kurulan stanttaki bağış kutusu çalındı

SMA hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare için kurulan stanttaki bağış kutusu çalındı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de, Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare Baykul için gönüllülerce kurulan stantta bulunan bağış kutusunun çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Düzce'de, Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare Baykul için gönüllülerce kurulan stantta bulunan bağış kutusunun çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Valilik izniyle küçük Sare için Anıtpark Meydanı'nda açılan stantta bulunan bağış kutusu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Lütfen parayı geri getirsinler"

Anneanne Nazmiye Kaya, yaptığı açıklamada, bağış kutusunu çalan kişi ya da kişilerin geri getirmesini istedi.

Kaya, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çocuğun tedavisine gerekli paranın bulunması için her türlü fedakarlıklara göğüs gerdik. Stantta su satarak, kıyafet satarak para biriktirmeye çalışıyoruz. Kumbaranın gittiğini görünce dünyamız yıkıldı. Zeynep bebek nefes almak için o parayı bekliyor. Lütfen o parayı pişman olup bize geri getirsinler. Şikayetçi olmayacağız hatta teşekkür edeceğiz." diye konuştu.

SMA hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare için kurulan stanttaki bağış kutusu çalındı
SMA hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare için kurulan stanttaki bağış kutusu çalındı
SMA hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare için kurulan stanttaki bağış kutusu çalındı
SMA hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare için kurulan stanttaki bağış kutusu çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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