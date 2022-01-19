SMA hastalarının tedavilerinde ücretsiz sağlanan ilacın sözleşmesi yenilendi - Haberler
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SMA hastalarının tedavilerinde ücretsiz sağlanan ilacın sözleşmesi yenilendi

SMA hastalarının tedavilerinde ücretsiz sağlanan ilacın sözleşmesi yenilendi
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın Bakanlık tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesinin yenilendiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın Bakanlık tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesinin yenilendiğini bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından, "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan 'nusinersen' etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." açıklamasını yaptı.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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