SMA hastaları çözüm bekliyor
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlara göre evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek ve hastaların tedavi kriterleri esnetilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlara göre evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek ve hastaların tedavi kriterleri esnetilecek. Bunlar olumlu karşılansa da, SMA'lı çocuğu olan ailelerin sorunlarını çözmeye yetmiyor.
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