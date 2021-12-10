SMA hastaları çözüm bekliyor

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlara göre evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek ve hastaların tedavi kriterleri esnetilecek. Bunlar olumlu karşılansa da, SMA'lı çocuğu olan ailelerin sorunlarını çözmeye yetmiyor.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet