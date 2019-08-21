Slovenyalı turist otel odasında ölü bulundu

Slovenyalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Slovenyalı turist, otel odasında ölü bulundu.

21.08.2019 12:52
Slovenyalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Slovenyalı turist, otel odasında ölü bulundu.
İncekum Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Slovenya uyruklu Jozef Cuhar (78), temizlik için odaya giren çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

112 Acil Sağlık ekibi, Cuhar'ın öldüğünü belirledi.
Turistin cenazesi, Alanya Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA
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