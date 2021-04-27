Slovenyalı milli yüzücüler, kamp yapmak için Erzurum'u tercih etti

Slovenya Yüzme Milli Takımı, Avrupa Yüzme Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için kamp yapmak amacıyla Erzurum'daki olimpik yüzme havuzunu tercih etti.

Slovenya Yüzme Milli Takımı, Avrupa Yüzme Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için kamp yapmak amacıyla Erzurum'daki olimpik yüzme havuzunu tercih etti.

Yerli spor kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yabancı sporcuların da vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan Erzurum, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla yurt dışından sporcuların güç depolama merkezi haline geldi.

Kentin imkanlarını fırsat bilen Slovenya Yüzme Milli Takımı, uluslararası yarışlar, Avrupa Yüzme Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için Erzurum'da kamp yaptı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan ve kış mevsiminde bile sıcak suyla doldurulan tesiste kampı tamamlayan Slovenyalı yüzücüler, söz konusu müsabakalarda derece almak istiyor.

Slovenya Yüzme Milli Takım Antrenörü Metka Sparavec, AA muhabirine, yüksek irtifa nedeniyle Erzurum'u seçtiklerini söyledi.

Sporcuların daha rahat antrenman yaptığını belirten Sparavec, "Günde iki kez çalıştık ve yüksek irtifa olması sporcularımızın ciğerleri açısından çok iyi oluyor." dedi.

Sparavec, ülke olarak hedeflerinin olduğunu aktararak, "Özellikle mayıs ayında Budapeşte'deki Avrupa Yüzme Şampiyonası için çalışıyoruz daha sonraki hedeflerimiz ise Tokyo Olimpiyatları olacak." diye konuştu.

Kenti ve havuzu çok beğendiklerini dile getiren Sparavec, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum'u seçmemizin sebebi havuz şehrin merkezinde. Çok beğendik burada olduğumuz için mutlu olduk. Diğer Avrupa ülkelerinde antrenman havuzları uzak olduğu için zorluk çekiyoruz. Yine gelmeyi düşünüyoruz ve diğer Avrupa ülkelerine de buraya gelmeleri konusunda tavsiye ederim. Bizim için çok iyi bir şey oldu. Erzurum'da cağ kebabı et olarak ilk defa yedim ama çok güzel bir deneyim oldu benim için."

Slovenya Yüzme Milli Takımı, Erzurum'daki kampını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu