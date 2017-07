Slovenya Milli Günü Resepsiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "15 Temmuz gecesi Türkiye'de FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbecilerin ülkemize yaşatmaya çalıştıkları karanlığa karşı Slovenya'nın samimi desteğini yanımızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.



Slovenya'nın Kurtuluş Günü'nün 26. yıl dönümü Atlı Otel'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetliler katıldı.



Bakan Kılıç, resepsiyonda yaptığı konuşmada, bu önemli günde Slovenyalı dostlarıyla beraber olmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletimiz adına Slovenya'nın milli ve silahlı kuvvetler gününün yanı sıra bağımsızlığının 26. yılını kutluyorum. Slovenya'nın demokratik ve hür bir ülke olarak bağımsızlığını ilan ettiği tarihten itibaren Türkiye ve Slovenya arasındaki ilişkiler her geçen gün güçlenerek geleceğe yürümektedir. Slovenya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biriyiz. Bunun göstergesi olarak da büyükelçiliğimizi en kısa sürede açan ülkelerdeniz." diye konuştu.



Dost ve müttefik ülke Slovenya'nın, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda Türkiye'ye olan samimi desteğini hiçbir zaman esirgemediğini dile getiren Bakan Kılıç, "Yine aynı şekilde Türkiye'de de NATO ilişkileri çerçevesinde Slovenya'ya her türlü desteği vermiştir, vermeye devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde imzalanan Stratejik Ortaklık Belgesi doğrultusunda da ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye ve Slovenya arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan kültürel ve insanı bağların çok önemli olduğunun altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:



"15 Temmuz gecesi Türkiye'de FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbecilerin ülkemize yaşatmaya çalıştıkları karanlığa karşı Slovenya'nın samimi desteğini yanımızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. İki ülke arasındaki yatırım açısından yapılan çalışmalarda artık 1 milyar doları aşan bir ticari hacim ulaşmış durumdayız. Birçok farklı alanda özellikle enerji alanında işbirliğimiz devam edecektir. Türk Hava Yolları'nın da Slovenya ile olan uçuş noktası açısından yoğunluğu da ilişkilerimizin gelişmesi konusunda önemli adımlardan bir tanesidir. Ortak hedefler doğrultusunda birlik ve beraberlikle birbirimize destek olarak her iki ülkenin hem dünya siyasetindeki hem de dünyadaki gelişmelerle ilgili olarak yakın ilişkiler çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirerek geleceğe yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Özellikle terörizme ve insanlığa acılar çektirenlere karşı mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecektir. Bu inançla başta büyükelçi ve Slovenya'nın değerli vatandaşlarını yeniden kutlar, milli günlerinde onların sağlık ve mutlulukla geleceğe yürümesini niyaz ederim."



Büyükelçi Jukic'in açıklamaları



Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Igor Jukic, 26 yıl önce bağımsızlığını kazanan Slovenya Cumhuriyeti'nin yolunda kararlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.



Jukic, Slovenya'nın ekonomik ve finansal krizleri atlattığını ve Avrupa genelinde en yüksek ekonomik büyüme hızına sahip olduğunu vurgulayarak, "Karşılıklı yatırımlar konusunda daha çok çalışmakta, uluslararası bilimsel iş birliği konusuna odaklanarak küçük ve orta ölçekli potansiyel girişimleri sonuna kadar desteklemekteyiz." dedi.



Bağımsızlık yıllarına dönüp bakıldığında çok şey başardıklarının altını çizen Jukic, şunları kaydetti:



"Asıl önemli olan bu yolda dostlarımız ve ortaklarımızın hep yanımızda olmasıydı. Bu bağlamda Türkiye'nin böyle bir dost ve ortak olduğunu belirtmekten memnuniyet duymaktayım. Ayrıca bundan yaklaşık 1 yıl önce gerçekleşen darbe girişimi sonrasında da Slovenya, Türkiye ile dost ve ortak ülke olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki ay Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılını kutluyor olacağız. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkiler 2011 yılından bu yana stratejik ortaklık seviyesinde devam etmektedir. Siyasi diyaloğumuz açık ve içten, ekonomik iş birliğimiz ise hızlı büyümekte ve her geçen gün yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin yeniden rayına oturmuş olmasından memnuniyet duymakta ve bu konuda daha büyük gelişmelerin gerçekleşmesini ümit etmekteyiz."



Konuşmaların ardından üzerinde Türkiye ve Slovenya bayraklarının bulunduğu pasta kesildi.