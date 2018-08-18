Slovenya Hükümetini Aktör Sarec Kuracak

SLOVENYA Parlamentosu'nda yapılan gizli oylamayla yeni kabineyi kurmak üzere, yakın zamana kadar Kamnik Belediye Başkanı olan Sarec görevlendirildi. Oylamada Sarec, 31'e karşı 55 oyla hükümeti kurma görevine hak kazandı. LMS, Sosyal Demokratlar (SD), Modern Merkez Partisi (SMC), Emekliler Partisi (DESUS) ve eski Başbakan Alenka Bratusek'in partisi SAB ile koalisyon kurmuştu.

ÖNCELİK SAĞLIK SİSTEMİ

Aynı zamanda bir aktör olan Sarec, oylamadan önce yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin düzeltilmesine öncelik vereceğini, hedefinin, Slovenya'yı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en önemli ülkelerinden biri haline getirip komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak olduğunu vurguladı.

Sarec'in hükümeti kurma görevini 15 gün içerisinde tamamlaması ve yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.