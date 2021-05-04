Slovenya Dışişleri Bakanı Logar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuş?tu Açıklaması
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Slovenya Dışişleri Bakanı Logar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuş?tu Açıklaması

Slovenya Dışişleri Bakanı Logar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuş?tu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

? Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Türkiye ile doğrudan yatırımı ve karşılıklı ticareti artırmak istediklerini söyledi.

? Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Türkiye ile doğrudan yatırımı ve karşılıklı ticareti artırmak istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovenya Dışişleri Bakanı Logar baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Logar, Türkiye ile imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasında 10 yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilişkilerin yoğunluk seviyesini azalttığını söyledi.

Gelecek dönemde doğrudan yatırımın artacağı temennisini dile getiren Logar, "Karşılıklı ticaretin daha da artacağını düşünüyorum. Türk Hava Yollarına (THY) teşekkür etmek isterim. Salgın döneminde bile hava yolu ulaşımına devam ettiler. Bu iş birliğinin ve başkentlerin birbirine bağlandığı bu ağın devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Logar, Çavuşoğlu'nu Slovenya'nın devralmayı hazırlandığı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nda önem vereceği maddeler konusunda bilgilendirdiğini söyleyerek, "Temel odak noktamız sağlık alanında kriz yönetimi ve siber güvenlik olacak. Avrupa'nın geleceği için yapılacakları da ele aldık." diye konuştu.

Batı Balkanlar'ı da görüştüklerini aktaran Logar, AB Dönem Başkanlığı'nda Slovenya'nın gayriresmi bir Batı Balkanlar Zirvesi düzenlemeyi planladığını ifade etti.

Logar, bölgeden yapıcı bir iş birliği beklediklerini belirterek, "Farklı bakış açılarını bir arada toplamalıyız ancak Batı Balkanlar'ın yeri AB içerisindedir." dedi.

Çavuşoğlu'nun da Libya'daki temaslarını ve Afganistan'daki durumu kendileriyle paylaştığını kaydeden Logar, "Bu bizim için son derece değerliydi. Ayrıca göç konusundaki anlaşmanın güncellenmesi AB Dönem Başkanlığı sırasında Slovenya için önemli maddelerden biri olacak." diye konuştu.

Logar, karşılıklı ilişkilerin daha da yoğunlaşması noktasında hemfikir olduklarını ifade etti.

Bir soru üzerine Logar, AB Dönem Başkanlığı'nda Slovenya'nın Türkiye ile açık konuların ele alınmasına yönelik son derece yapıcı bir rol oynayacağını belirterek, "Özellikle Gümrük Birliği konusunda adım atılmasının gerektiğinin altını çizdik. Vize serbestliği konusunda da desteğimizi sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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