ABD'li heykeltraş Slovenya'ya Trump'ın heykelini dikti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da gerçek boyutlarda bir heykeli dikildi.

Melania Trump'ın doğduğu kasaba olan Sevnica yakınlarında dikilen ahşap heykel, ABD'li sanatçı Brad Downey'ın eseri.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Downey, eseriyle Melania Trump'ın kökeni ve yerli halkın buna tepkilerini araştırmayı hedeflediğini söyledi.

Yerli zanaatkarlar ve ve heykeltraşları da ahşap heykel için Downey'e yardımcı oldu.

Heykel "doğduğu yer Sevnica'yı selamlayan First Lady'i betimliyor".

HEYKEL BUGÜN ZİYARETE AÇILIYOR

Total Slovenia News haber sitesine göre heykel bugün Ta Eho (Eko) başlıklı bir serginin parçası olarak ziyarete açılacak.

Sergiyi düzenleyen Vzigalica Sanat Galerisi, Downey'nin Slovenya'yı ilk ziyaret ettiğinde ABD'nin First Lady'sinin kökeninin gündeme getirdiği soruları Eko ve Narsist mitolojisi kapsamında değerlendirdiğini açıkladı.

Posavje bölgesinde 5 bin nüfusu bulunan Sevnica'da Melania Trump'ın ünü sayesinde şarap, çikolata, çay, pasta gibi yerel ürünlere talep arttı.