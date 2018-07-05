Trabzonspor Kampında Kucka Fırtınası Esiyor

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kampla sürdürüyor.

Kampta bir çok oyununun performansı dikkat çekerken Slovak oyuncu Juraj Kucka bu oyuncuların başında geliyor.

Geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısındaki performansı ile beğeni toplayan 30 yaşındaki ön libero idmanlardaki çalışkanlığı ve güçlü fizik yapısını kullanarak adeta "Henüz yeni başlıyoruz" mesajını verdi.