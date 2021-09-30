Slovenya'da Kovid-19 tedbirlerini protesto eden gruba polis müdahale etti

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto eden gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Slovenya'da hükümetin 20 yaşında bir kadının ölüm nedenine ilişkin inceleme çerçevesinde Johnson & Johnson aşısının kullanımını geçici olarak durdurma kararı almasının ardından Kovid-19 tedbirleri ve aşılamaya karşı çıkmak için toplanan gruba polis müdahale etti.

Genç kadının ölüm nedeninin aşı olduğunu savunan gruptakiler, "Korona faşizmine son" ve "Özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Sağlık Bakanı Janez Poklukar, inme sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki kadının ölüm nedeni araştırılmaya devam ettiği sürece Johnson & Johnson aşısının uygulanmayacağını duyurmuştu.