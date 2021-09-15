Slovenya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkanlara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da hükümetin aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto eden kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Hükümetin salgınla mücadeleye yönelik aldığı toplu taşıma araçlarını kullanmak, alışveriş yapabilmek ve kamu kurumlarına giriş yapabilmek için Kovid-19 aşı sertifikası veya negatif PCR testi kararına tepki gösteren kalabalığa polis müdahale etti.

Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığın meclis binasına yaklaşması ve polise şişe atması üzerine güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli su kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Ljubljana'da toplanan yüzlerce kişi hükümetin istifasını istedi. Göstericiler, müdahale üzerine kısa süre içerisinde alandan ayrıldı.

Öte yandan, hükümetin yeni Kovid-19 tedbirlerini halkı aşılamaya teşvik etmek amacıyla aldığı, ülkede Kovid-19'un yeni dalgasının etkili olduğu ifade edildi.