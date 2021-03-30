Slovenya'da kadınların yüzde 22'si şiddete maruz kalıyor
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Slovenya'da kadınların yüzde 22'si şiddete maruz kalıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Slovenya'da kadınların yüzde 22'si şiddete maruz kalıyor

2 milyon nüfuslu AB ülkesi Slovenya'da kadınların yaklaşık yüzde 44'ü ise hayatlarında en az bir kere cinsel taciz yaşadığını belirtiyor.

2 milyon nüfuslu AB ülkesi Slovenya'da kadınların yaklaşık yüzde 44'ü ise hayatlarında en az bir kere cinsel taciz yaşadığını belirtiyor. Kadına yönelik şiddetin devlete yıllık maliyetinin ise 1 milyar euro civarında olduğu ifade ediliyor.

Tüm dünyada kadına yönelik şiddet vakalarında korona virüs salgını döneminde artış gözlenirken, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan Slovenya'da da rakamlar kadına yönelik şiddetin boyutlarını gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmalar sonucu 15 yaş ve üzeri Slovenyalı kadınların yüzde 22'sinin fiziki ya da cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya çıkarken, mağdurların yaklaşık yarısının yaşadıkları şiddeti yetkili makamlara bildirmedikleri, hatta yakın çevresinden kimseyle dahi paylaşmadıkları belirtildi. Kadına şiddet rakamları konusunda Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelere nazaran daha iyi durumda olan Slovenya'da kadınların yüzde 44'ü ise yaşamları boyunca en az bir kere cinsel tacize uğradıklarını ifade etti. Şiddetin mağduru kadınlara 24 saat hizmet veren ücretsiz yardım hattının bulunduğu ülkede, toplam 274 yataklı 16 adet sığınma evi de yine ücretsiz olarak kadınların kullanımına açık bulunuyor.

Kadına şiddetin devlete yıllık maliyeti 1 milyar euro

Şiddet mağduru kadınların tedavi, rehabilitasyon, konaklama masraflarının yanı sıra yaşadıkları mağduriyet dolasıyla çalışıp ekonomiye katkıda bulunamayanların ülkeye yıllık maliyetinin ise 1 milyar euro civarında olduğu belirtiliyor. Toplumsal cinsiyete dayalı gelir eşitsizliğinin göze çarpan bir diğer husus olduğu Slovenya'da, AB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'ne göre ortalama aylık gelirde cinsiyetler arası eşitsizlik neredeyse iki katına çıkmış durumda. Ülkede kadın sünnetine ilişkin herhangi bir istatistik ise tutulmuyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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