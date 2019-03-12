Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti'

Slovenya'da polis, bir kadını sigorta dolandırıcılığı yapmak için, ailesinin de yardımıyla elini bileğinden döner testereyle kesmekle suçladı.

21 yaşındaki kadın ve bir akrabası tutuklandı. Zanlıların suçlu bulunması halinde sekiz yıla kadar hapis yatabilecekleri belirtiliyor.

Polis, şüphelilerin kısa süre önce kaza sigortası yaptırdığını belirtti.

Kadının, poliçeden 400 bin Euro toplu para ile, aylık yaklaşık 3 bin Euro maaş alabileceği belirtildi.

Ailenin diğer dört üyesinin de gözaltına alındığı, ancak daha sonra ikisinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Polis, grubun kadının elini başkent Ljubljana'daki evinde bileğin üzerinden kestiğini aktardı.

Akrabalarının, kadını hastaneye götürüp elini dal budarken kestiğini söylediği kaydedildi.

Yetkililer, grubun sakatlığın kalıcı olabilmesi için kesilen eli yanlarında getirmediklerini, ancak daha sonra elin zamanında bulunup yerine dikildiğini belirtti.